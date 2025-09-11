Taranto, cambio al vertice della Capitaneria di Porto: USIM presente alla cerimonia

Si è svolta oggi, nella suggestiva cornice del Castello Aragonese di Taranto, la cerimonia di passaggio di consegne al Comando della Capitaneria di Porto. Il Capitano di Vascello Rosario Meo ha ceduto l’incarico al Capitano di Vascello Leonardo Deri, alla presenza di numerose Autorità civili e militari provenienti da tutto il Mezzogiorno.

All’evento ha preso parte anche il Segretario Generale di USIM – Unione Sindacale Italiana Marina, Capitano di Corvetta Francesco Nastasia, che ha rivolto un sentito ringraziamento al CV Meo per l’attenzione dimostrata nei confronti delle APCSM e per i saluti istituzionali rivolti ai dirigenti sindacali militari.

USIM ha inoltre espresso i migliori auguri al CV Meo per il nuovo incarico presso il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, formulando al tempo stesso un augurio di buon lavoro al nuovo Comandante, CV Leonardo Deri, chiamato a guidare la Capitaneria di Porto di Taranto in una fase di grande rilevanza per la città e per tutto il sistema marittimo nazionale.