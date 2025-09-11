Maltempo in Umbria, esondano i torrenti a Trevi e Castel Ritaldi: Vigili del fuoco al lavoro per ore

Giovedì mattina di emergenza in Umbria a causa delle forti piogge che hanno provocato l’esondazione di diversi corsi d’acqua. Intorno alle 5 di oggi, a Trevi, in località San Lorenzo, il torrente che attraversa la zona ha rotto gli argini, invadendo un piazzale dove la rete fognaria non riusciva più a garantire il deflusso. L’acqua ha raggiunto le abitazioni circostanti, provocando allagamenti fino a 50 centimetri in alcuni edifici.

I Vigili del fuoco sono intervenuti con idrovore e motopompe per svuotare gli spazi allagati e riportare la situazione sotto controllo.

Ulteriori criticità si sono registrate a Castel Ritaldi, dove i torrenti Ruiggiano e Tatarena hanno esondato, allagando alcune abitazioni. Anche qui è entrata in azione una squadra dei Vigili del fuoco di Spoleto, impegnata con idrovore e motopompe. Nella stessa zona un’auto rimasta bloccata è stata rimossa con il carroattrezzi, mentre un altro veicolo è tuttora fermo in via La Penna, dove si sta procedendo al recupero.

Infine, in località Fratta, una squadra fluviale dei Vigili del fuoco è al lavoro per fronteggiare l’allagamento di alcuni capannoni industriali.

La situazione resta monitorata dalle autorità competenti, che invitano i cittadini alla prudenza negli spostamenti.