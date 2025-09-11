ForLife al Tunisie Challenge 2025 a sostegno della Fondazione Protection4Kids

Il team di ForLife corre il Tunisie Challenge 2025 per supportare la Fondazione Protection4Kids nella lotta contro la tratta di esseri umani, lo sfruttamento minorile e i crimini online.

Un’avventura nel deserto tunisino con un grande obiettivo solidale

Dall’8 al 17 ottobre 2025, il deserto del Sahara tunisino sarà teatro del Tunisie Challenge, uno dei raid africani più emozionanti e autentici d’Europa. Non una semplice gara, ma un’avventura a trecentosessanta gradi che richiama lo spirito pionieristico della Dakar degli anni ’70: dune, piste sabbiose, altopiani e panorami mozzafiato faranno da sfondo a una sfida di navigazione e resistenza che ogni anno attira appassionati off-road da tutto il mondo.

Quest’anno, tra i protagonisti ci sarà anche ForLife. Nata per trasformare viaggi e avventure in esperienze autentiche e profonde, ForLife organizza spedizioni e raid in diversi paesi del mondo con una visione chiara: vivere l’avventura capace di connettere persone, territori e valori. Specializzata nel noleggio di veicoli da off-road e nell’organizzazione di avventure non competitive, pensate per offrire a chiunque – esperti e non – la possibilità di vivere l’emozione del fuoristrada in totale sicurezza. Grazie ai suoi Mitsubishi Pajero V60 a passo lungo, allestiti con rollbar e sistemi di sicurezza specifici per affrontare ogni terreno, l’azienda propone esperienze personalizzate: dai safari turistici in Africa ai viaggi 4×4 su misura in Italia e all’estero, fino ad attività di team building aziendale in contesti ad alto impatto emotivo e umano.

In questo spirito, la partecipazione al Tunisie Challenge 2025 diventa l’occasione per sostenere un progetto umanitario concreto: quello della Fondazione Protection4Kids. Ogni iniziativa targata Forlife è infatti progettata con attenzione a sicurezza, qualità e coinvolgimento, ma soprattutto con uno scopo ben preciso: sostiene direttamente Protection4Kids, contribuendo alla protezione dei minori e alla diffusione di una cultura di responsabilità sociale.

Una missione che va oltre il deserto

Protection4Kids è una Fondazione di Castelfranco Veneto, impegnata nella difesa dei minori sia sul territorio nazionale che internazionale, in contesti di emergenza e non. Grazie alle attività di educazione, prevenzione e di supporto diretto, Protection4kids lavora ogni giorno per proteggere bambini e bambine di tutto il mondo, esposti a rischi gravissimi come lo sfruttamento minorile, la tratta di esseri umani e gli abusi sessuali. Il progetto avviato con ForLife unisce quindi due mondi: la sfida del deserto e l’impegno di voler sostenere la nobile causa della fondazione Castellana, trasformando l’amore per l’off-road in pura solidarietà.

Tutti i fondi raccolti attraverso questa avventura andranno infatti interamente destinati alla fondazione e ai suoi programmi.

Il Team ForLife è pronto a partire

Per affrontare il Sahara tunisino, ForLife schiererà due Mitsubishi Pajero V60, robusti e affidabili, preparati con cura per resistere alle dune e garantire la massima sicurezza. Gli equipaggi saranno composti da Andrea Baggio e Elia Stevanato sul primo veicolo, Yari Stevanato e Jaro Kase sul secondo. Quattro protagonisti che, giorno dopo giorno, trasformano la passione per l’off-road in un progetto di solidarietà. In particolare, Andrea Baggio, CEO di ReputationUP, ed Elia Stevanato, CEO della società Stevanato Prodotti e Lavori Speciali Srl e presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confapi Venezia, hanno inizialmente dato vita a Protection4x4kids, iniziativa che unisce adrenalina dello sport alla responsabilità sociale. Oggi, con ForLife, continuano a portare avanti la stessa visione, dimostrando che l’avventura può diventare un vero strumento di cambiamento.

Andrea Baggio spiega: “Abbiamo sempre pensato che la nostra passione potesse essere utile a qualcosa di più grande”.

Insieme al progetto Protection4x4kids, Forlife è dunque anche una storia portatrice di valori: solidarietà, impegno e azione concreta.

Elia Stevanato aggiunge: “Non corriamo per vincere, corriamo per trasformare l’energia dello sport in un aiuto concreto. Questo progetto ci ha insegnato che il vero traguardo è fuori dalla pista”.

I piloti partiranno il 5 ottobre dall’Italia per raggiungere la Tunisia, pronti a vivere nove giorni di raid lungo piste impervie, affrontando non solo le difficoltà tecniche ma anche le sfide di navigazione, in perfetto stile Dakar.

Un invito a sostenere la sfida

ForLife apre la possibilità a sponsor e partner di unirsi a questa straordinaria avvenuta, per sostenere la causa di Protection4kids. Tutti i fondi raccolti saranno destinati interamente alla Fondazione. La collaborazione garantirà visibilità durante tutta la competizione, grazie a una comunicazione costante online e sui veicoli in gara, offrendo l’opportunità di associare il proprio marchio a un’avventura emozionante come il Tunisie Challenge e a una causa di grande valore sociale.

Durante l’avventura, i canali social ufficiali di ForLife racconteranno quotidianamente l’esperienza con foto, video e aggiornamenti in tempo reale. Un’occasione unica per seguire da vicino il team, vivendo l’intensità della sfida off-road e la forza della solidarietà.

Per il team ForLife, il vero successo non è arrivare primi al traguardo, ma trasformare ogni chilometro percorso in speranza concreta.

Ufficio Stampa ForLife

Email: [email protected]

Sito web: www.driveforlife.it

Instagram: @driveforlife.it

Facebook: ForLife Official