Perugia piange la bambina di Ferrara morta nello schianto sulla E45

La città si stringe nel dolore per la morte della bambina di 9 anni, residente a Ferrara, rimasta vittima del grave incidente avvenuto nelle scorse ore lungo la E45, all’altezza di Resina. L’incidente è avvenuto lungo la E45, tra Pierantonio e Resina, all’altezza del chilometro 90+100. La piccola viaggiava con la famiglia a bordo di un camper rimasto in panne, travolto da un tir che dopo l’impatto ha colpito anche un mezzo Anas intervenuto per prestare soccorso.

La Sindaca di Perugia, Vittoria Ferdinandi, a nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità cittadina, ha espresso “profondo cordoglio per la tragica scomparsa della piccola”, manifestando vicinanza ai familiari sconvolti dall’accaduto.

Un pensiero particolare è stato rivolto al padre della bambina, ricoverato in terapia intensiva all’Ospedale di Perugia e in prognosi riservata. “L’augurio – ha sottolineato Ferdinandi – è che possa presto riprendersi e riabbracciare la moglie e l’altra figlia, attualmente ricoverate a Città di Castello, trovando insieme la forza di farsi coraggio in questo momento di indicibile sofferenza”.

L’intera comunità perugina si unisce così al lutto della famiglia, colpita da una tragedia che ha profondamente scosso l’Umbria e non solo.