Vibo Valentia – Tina Nicolò presente nel libro “Platinum” Artisti e Poeti del Terzo Millennio

Vibo Valentia – L’artista regina Tina Nicolò’ sarà presente nel volume con selezione “Platinum” che fa parte della nota serie: Artisti e Poeti del Terzo Millennio , prestigioso catalogo d’arte e poesia a cura della Dott.ssa Sonia Demurtas, critico d’arte annoverata tra i maggiori mecenati del vibonese. Platinum è una raccolta importante, studiato per essere una vetrina che mette in risalto doti, opere e talento di ogni artista e poeta presente, che aderisce all’opera. Gli autori selezionati con cura possono ritenersi parte di un importante progetto culturale. Ogni volta che viene presentato il catalogo si prevede anche una grande mostra..

Tra i vari autori presenti nel volume, c’è anche la straordinaria Tina Nicolò ( artista di Reggio Calabria), che opera nel campo dell’arte da oltre 36 anni, maestra d’ arte, graphic designer ed illustratore di Moda. Ha partecipato a diverse mostre ed Expo d’ arte, sia in Italia che all’Estero. Nel corso degli anni ha ricevuto tanti premi e riconoscimenti sia in Italia che all’estero. Sono molti per citarli tutti. Presente in diversi annuari e prestigiosi Cataloghi ed enciclopedia d’ Arte Contemporanea Italiana, recensita dal Prof. Giuseppe Giglio, Storico e Critico d’ arte e Perito d’arte Europeo e dal Prof.Jean-François Bachis-Pugliese, Archivista, Semiologo e Critico d’ arte. Fa parte di Artisti Premiati: Artes Maximae Friedrich II Hohenstaufen Prize 2023 , Premio di catalogazione artistica con un Comitato tecnico qualificato con stima e catalogazione delle sue opere. Diverse collettive personali di pittura e partecipazioni ad estemporanee , premiata più volte. Ha esposto all’ Expo Internazionale Arte di Bari, nelle Gallerie di Roma, alla Biennale di Roma, Taormina , Pescara . A Milano presente con le sue opere in diverse Associazioni culturali. Catalogata con stima dell’ opera in Artcod , Asta pubblica. Riceve diversi premi e riconoscimenti artistici. Presente all’ EXPO’ Arte Messina 2024 , che si è svolta in diverse location della città. Vince nel 2025 il Premio Arte San Valentino sezione Pittura; riceve il plauso della giuria e la targa di merito conferita dall’associazione Fior di Loto (Sonia Demurtas)