Melicucco – A breve la presentazione del libro di Pasquale Napoli sul cammino di santiago

Melicucco – Il giovane Pasquale Napoli, originario di Melicucco, ma vive e lavora a Milano come Ingegnere, come tante altre persone ha intrapreso il cammino di Santiago di Campostela, segnando le tappe giorno dopo giorno, e non solo, anche sul canale youtube .. https://youtube.com/@pasqualeintheworld?si=02DgOWOlUEQIoiRJ .. inviava i filmati del percorso e delle esperienze fatte come pellegrino sul famoso cammino .. come sappiamo in Spagna ci sono diversi percorsi, diversi cammini, lui ha intrapreso quello francese . Tornato a casa ha avuto l’idea di scrivere un libro sul percorso e sulle tappe che da Saint Jean Pied de Port ti porta fino a Santiago e da li a Finesterre , cittadina bagnata dall’oceano, dove si pensava finisse la terra, li vi è anche un faro che da luce ai naviganti ..

Venerdì 12 settembre presso la casa canonica nella cittadina di Melicucco avremo la presentazione di questo libro, in presenza dell’autore Pasquale Napoli , con la moderazione del sottoscritto Rino Logiacco, il libro ha per titolo “Quarantaquattro” avanti e oltre sul cammino di Santiago. Poi ci spiegherà lui come mai questo titolo, anche se io leggendolo ne ho capito il significato, considerato che anche io qualche anno fa ho fatto lo stesso cammino, ho vissuto la mia esperienza come lui la sua,

Chiedo ; Pasquale tu sul libro parli delle tappe ed accenni ad esperienze ed emozioni . Si, anche se, come tu ben sai, il Cammino di Santiago non è soltanto un susseguirsi di tappe e chilometri. È un’esperienza unica, capace di intrecciare emozioni passate, presenti e future. Racchiude l’essenza stessa della vita: gioie, dolori e il desiderio di andare avanti giorno dopo giorno, per scoprire ciò che la strada ha in serbo. È un percorso di fede, ma soprattutto umano, fatto di incontri, racconti e nuovi orizzonti. Con la consapevolezza che il Cammino non si conclude a Santiago de Compostela, né al faro di Finisterre sull’oceano: continua, invece, ogni giorno.

Esatto, è quello che dico anche io dopo questa meravigliosa esperienza, allora continueremo questa conversazione Venerdì presso la casa canonica a Melicucco .

Avremo la diretta su Radio Onda Verde tramite la trasmissione Politicalmente Scorretto condotta da Domenico Nardo .. le riprese TV con Michele Cavallaro di PianaTV ed il sottoscritto con il Quotidiano Laprimapagina.it .. Rino LoGiacco