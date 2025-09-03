Vibo Valentia. Fuoco amico in Lega: Limardo sorprende e divide

di Paolo Fedele *

Sono rimasto sinceramente sorpreso, da storico militante della Lega e da appartenente al “Mondo al Contrario” del Generale Roberto Vannacci, dalle esternazioni della neo candidata in quota Lega, l’ex Sindaco Maria Limardo.

Appena entrata nel nostro movimento, la Limardo ha ritenuto opportuno rilasciare puntualizzazioni che vanno apertamente in contrasto con l’unità e la coerenza che da sempre caratterizzano la Lega, guidata con caparbietà e intelligenza da Matteo Salvini. È grazie alla sua leadership che il partito ha riconquistato centralità e credibilità politica, eppure certe dichiarazioni rischiano di gettare ombre sul percorso comune.

Le parole della Limardo manifestano dissenso verso le idee del Generale Vannacci, sostenendo che differirebbero da quelle di Salvini. Va ricordato, invece, che la candidatura del Generale è stata fortemente voluta dal Segretario federale, proprio perché il pensiero espresso nel libro Il Mondo al Contrario coincide pienamente con la visione politica di Salvini.

La nomina di Vannacci a Vice Segretario della Lega è una prova concreta dell’alto valore delle sue idee e del suo contributo. Nella Lega non esistono “due scuole di pensiero”: esiste un percorso chiaro, condiviso e saldamente guidato dal nostro Capitano, con il Generale al suo fianco.

È deludente constatare come, forse per inesperienza o entusiasmo eccessivo, la Limardo non abbia colto il legame solido e coerente che unisce Salvini e Vannacci.

In Lega, la forza sta nell’unità e nella compattezza della famiglia politica. Auspichiamo che le esternazioni della Limardo siano solo un passo falso e che presto possa contribuire con spirito costruttivo, evitando dichiarazioni che rischiano di indebolire un progetto politico chiaro e condiviso.

* Riceviamo e pubblichiamo integralmente