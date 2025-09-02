Maierato. Settembre 1957: fervono i preparativi per la grandiosa festa degli Scrisi

di Antonio Paolillo *

Maierato si appresta a vivere momenti di straordinaria intensità in occasione dei festeggiamenti dedicati agli Scrisi. La commissione organizzativa, guidata con instancabile impegno dal signor Domenico Fusca, coadiuvato dai signori Serrao Beniamino, Serrao Giuseppe, Rizzello Francesco e Cirillo Francescantonio, ha ufficialmente reso noto il programma che animerà il paese.

L’attesa è grande e non mancano le previsioni di una partecipazione eccezionale, grazie a un calendario ricco di appuntamenti. Nei giorni 11, 12 e 13 si terranno proiezioni all’aperto di moderni film, seguite il 14 settembre dalla tradizionale fiera di merci e bestiame, tra le più rinomate della Calabria, capace di richiamare in paese un afflusso considerevole di forestieri.

A suggellare i festeggiamenti, la sera del 15, salirà sul palco la celebre Orchestra “Città di Pizzo”, diretta dal Maestro Rosi, con un raffinato repertorio lirico-sinfonico. L’orchestra sarà affiancata da voci di eccezionale fama, già consacrate dal popolare concorso televisivo “Primo applauso”.

Il tutto si svolgerà in una cornice di luminarie e colori, che avvolgeranno Maierato in un’atmosfera di rara suggestione, trasformando il paese in un luogo dal fascino quasi fiabesco.

