È morto Emilio Fede, volto storico del giornalismo televisivo

Si è spento a 94 anni Emilio Fede, uno dei volti più noti e controversi del giornalismo televisivo italiano. L’ex direttore del Tg4 era ricoverato da tempo nella residenza San Felice di Segrate, alle porte di Milano. Le sue condizioni si erano aggravate nelle ultime ore e nella giornata di oggi è arrivata la notizia della sua morte.

Al capezzale di Fede era presente la figlia Sveva, che poco prima del decesso si era rivolta ai cronisti riuniti all’esterno della struttura sanitaria: «Tutti voi giornalisti siete con lui e lui è contento».

La famiglia aveva chiesto riservatezza sul peggioramento delle condizioni di salute, ma la notizia si è rapidamente diffusa. «Noi non avremmo voluto che la notizia uscisse fino a che le cose non si fossero risolte in un modo o nell’altro», ha dichiarato ancora Sveva. «Però poi alla fine voi l’avete saputo e abbiamo pensato che era una bella cosa, perché lui si meritava questo saluto e questo cenno d’onore da parte di tutti i suoi colleghi».

Fede, per decenni volto familiare del piccolo schermo, ha attraversato la storia della televisione italiana passando dalla Rai a Mediaset, dove legò indissolubilmente il suo nome al Tg4, di cui fu direttore dal 1992 al 2012. Figura centrale nel racconto politico e mediatico dell’era berlusconiana, fu spesso protagonista di polemiche, ma anche di un modo di fare televisione che lo rese popolare e riconoscibile al grande pubblico.

Una carriera lunga e intensa, dalla definizione di “inviato speciale” ai soprannomi legati alle sue avventure professionali e personali, sempre segnata da un legame stretto con Silvio Berlusconi. Oggi il giornalismo italiano saluta uno dei suoi protagonisti più discussi e rappresentativi.