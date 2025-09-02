Perugia. Su PrimantennaFm arriva “Everybodydance Mix Edition” con Lamberto Paolini DJ
Da questa sera prende il via su PrimantennaFm il nuovo appuntamento radiofonico firmato Lamberto Paolini DJ: “Everybodydance Mix Edition – La storia della Dance Music”.
Il programma andrà in onda ogni martedì e mercoledì alle 20.00, proponendo un viaggio sonoro tra i grandi successi e le pietre miliari della musica dance, dagli esordi fino alle produzioni più recenti.
Gli ascoltatori potranno seguire la trasmissione in diretta streaming sul sito ufficiale www.primantennafm.com.