Vibo Valentia. Panetteria Santa Ruba: Michele Zaccaria e Marcella La Bella celebrano un momento speciale

La Panetteria Santa Ruba a Vibo Valentia si prende una breve pausa: i locali saranno chiusi per ferie, ma il motivo è più che speciale. Michele Zaccaria, anima e cuore pulsante del panificio, sposerà la sua fidanzata Marcella La Bella.

In un messaggio rivolto ai clienti, lo staff ha voluto ringraziare tutti coloro che ogni giorno scelgono il loro pane, sottolineando come l’affetto e la fiducia della clientela siano la forza che li spinge a dare sempre il meglio.

“Non solo ci riposeremo – si legge nel comunicato – ma ci aspetta un momento davvero speciale: Michele si sposa! Siamo felici di condividere questa gioia con voi e torneremo presto, con il cuore pieno di gioia e il profumo del pane ancora più buono”.

La Panetteria Santa Ruba conferma così il suo legame con la comunità, unendo tradizione artigiana e momenti di vita personale che rendono unico il lavoro quotidiano.