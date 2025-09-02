Roma accende i riflettori sul talento: arriva il “Roma in Musica Contest” al Teatro Aniene
Venerdì 6 settembre alle ore 20:00, il Teatro Aniene di Roma ospiterà la prima edizione del “Roma in Musica Contest”, un evento dedicato ai nuovi talenti della musica italiana. Organizzato da PlanetMusicSound Events, sotto la direzione artistica di Pamela Castelli – cantautrice e professionista di lunga data nel settore discografico – il contest promette una serata all’insegna dell’inedito e della creatività.
A condurre l’evento sarà il romano Diego Spiego, volto noto del panorama musicale capitolino. In gara ci saranno 21 artisti, che si esibiranno con brani originali, dieci dei quali selezionati da una commissione interna di autori.
A decretare i vincitori sarà una giuria d’eccezione, che assegnerà premi offerti da Magilla Spettacoli e dall’etichetta Artisti Online.
Oltre alla competizione, il pubblico potrà assistere a esibizioni speciali, ospiti a sorpresa e momenti di spettacolo, per un evento pensato non solo per premiare il talento, ma anche per emozionare e coinvolgere.
Biglietti e informazioni:
📞 +39 351.8942914
🎟 Ingresso: 7€ (posti limitati)
Un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica emergente e per chi vuole scoprire i protagonisti di domani.