Giacomo Curigliano: il 1° settembre è il vero Capodanno dell’imprenditore

Per l’imprenditore Giacomo Curigliano il rientro dalle ferie non è solo un ritorno alla routine, ma segna l’inizio del vero anno imprenditoriale. “Il 1° settembre – ha dichiarato – è il riavvio che decide chi resterà fermo e chi salirà di livello”.

Secondo Curigliano, settembre rappresenta il mese delle scelte strategiche: pianificare, investire, accelerare. È il momento delle decisioni difficili ma necessarie, “dei tagli chirurgici alle distrazioni e delle strategie chiare che fanno la differenza”.

Un richiamo alla concretezza che si traduce in un avvertimento agli imprenditori: “Chi non riparte con metodo oggi, a dicembre sarà ancora a rincorrere. Chi invece mette benzina nel motore adesso e tiene dritto lo sguardo, arriverà a fine anno con risultati concreti e numeri che parlano da soli”.

Curigliano conclude sottolineando la necessità di affrontare settembre con lucidità, serietà e determinazione: “Settembre non perdona i distratti”.