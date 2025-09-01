Meloni: “Lavoro in crescita, segnali positivi dall’Istat confermano l’efficacia delle misure del Governo”

Nuovi dati incoraggianti per l’occupazione in Italia. Secondo l’ultima rilevazione diffusa dall’Istat, anche a luglio si registrano segnali positivi dal mercato del lavoro: il tasso di occupazione è salito al 62,8%, mentre quello di disoccupazione è sceso al 6%.

Rispetto allo stesso mese del 2024, il Paese conta 218mila occupati in più, con un incremento trainato soprattutto dai contratti a tempo indeterminato.

Soddisfazione è stata espressa dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ha commentato i dati sottolineando la bontà delle politiche adottate dall’Esecutivo: “Numeri incoraggianti, che confermano l’efficacia delle misure messe in campo e ci spingono a proseguire con determinazione su questa strada: più opportunità, più lavoro, più crescita per l’Italia”.