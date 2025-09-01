Forse sarà proprio vero: la riflessione di un uomo antico che contempla il mondo, rifiuta violenza e consumismo e trova virtù nella lealtà e nella bellezza della vita

Forse sarà proprio vero che sono un uomo antico, che ha letto di tutto, anche libri classici, che ha fatto vari lavori, che ha contemplato il sorgere del sole, o il suo calare dolcemente sulle onde del mare, che gioisce per il sorriso di un bambino, che si lascia accarezzare dal vento, che osserva e contempla il resto del mondo, quindi non so proprio cosa farmene di questo mondo che avete creato, con la violenza, con la vostra necessità di produzione e di consumismo.

Detesto tutto questo, detesto la vostra fretta, il frastuono che fate, la volgarità, l’arrivismo, non vedo ordine né disciplina.

Io sono un uomo che ama affrontare il tutto come un guerriero, leale e rispettoso con gli avversari, e so anche perdere, piuttosto che vincere con slealtà. Perdere e rialzarsi, vincere e gioire.

E mi piace definire il tutto così bello, lo considero una virtù.