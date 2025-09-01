Cataldo Verrina, carisma mondiale al microfono di Politicamente Scorretto

Un appuntamento di straordinario prestigio attende gli ascoltatori di Radio Onda Verde Vibo Valentia (98 MHz), con diretta anche su Facebook e App. Mercoledì 3 settembre, dalle 14:30 alle 15:30, sarà protagonista Francesco Cataldo Verrina, una delle voci più autorevoli e carismatiche nel panorama internazionale della musica e della cultura jazz, peraltro speaker della storica radio umbra Primantennafm di Luca Giommini. Appuntamento condotto da Domenico Nardo nel suo programma di successo Politicamente Scorretto.

Storico del jazz, critico musicale, scrittore ed esperto di tradizioni artistiche del Novecento, Verrina porta con sé un bagaglio di oltre quarant’anni di ricerca, divulgazione e produzione musicale che lo ha reso un punto di riferimento mondiale. Nato a Mandatoriccio, in Calabria, e residente a Perugia, ha saputo coniugare radici e visione globale, raccontando con passione e rigore sia il jazz che l’Italo Disco, senza dimenticare il ruolo centrale delle culture afroamericane.

La sua voce non è soltanto quella di un intellettuale, ma di un autentico maestro capace di trasformare la musica in poesia e l’ascolto in un atto di cultura. Un’occasione imperdibile per chi crede che il suono non sia solo intrattenimento, ma linguaggio universale di libertà e identità.