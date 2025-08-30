Umbria, cultura e cibo protagonisti a “Libri tra Botti e Barriques” alla Cantina Todini

Nella suggestiva cornice della Barricaia della Cantina Todini, si è svolta l’edizione 2025 di “Libri tra Botti e Barriques”, l’evento che coniuga letteratura, cultura e territorio. Tra gli ospiti di rilievo, il Direttore di Coldiretti Umbria, Mario Rossi, e la Presidente nazionale di Campagna Amica e Terranostra, Dominga Cotarella, che hanno partecipato a un dibattito sul ruolo centrale del cibo e della cultura nella costruzione del futuro.

«Non c’è futuro senza cibo, e non c’è identità senza cultura», ha sottolineato l’evento, richiamando l’attenzione sull’importanza di preservare tradizioni e conoscenze locali.

Il confronto si è arricchito della partecipazione di Giampiero Massolo, tra le voci più autorevoli della diplomazia italiana, e di Nunzia De Girolamo, che ha intrecciato analisi geopolitiche e riflessioni sul futuro del Paese. L’incontro ha messo in luce come sia fondamentale connettere territorio, persone e idee, promuovendo una visione integrata di sviluppo culturale ed economico.

L’iniziativa, ospitata da Luisa Todini, conferma il crescente interesse per eventi capaci di unire narrativa, enogastronomia e dialogo pubblico, valorizzando l’Umbria come culla di tradizioni e innovazione.