Le Storie che “stanno scrivendo” il 2025: la nostra classifica parziale e il giudizio dei lettori

Da qui a fine anno si iniziano a delineare le storie che lasceranno tracce significative. Anche noi stiliamo una classifica! Lasciando da parte eventi unici ed irripetibili come la dipartita di Papa Francesco e la salita al soglio pontificio di Papa Leone, la guerra in Medio Oriente e lo storico incontro di Putin e Trump e la morte tra gli altri di Pippo Baudo, ad oggi le storie più rilevanti che abbiamo trattato riguardano

Don Francesco Cristofaro qui una notizia https://www.laprimapagina.it/…/unestate-da-leggere-e…/

Massimiliano Marianelli qui una notizia https://www.laprimapagina.it/…/perugia-marianelli-si…/

Attilio Carbone qui una notizia https://www.laprimapagina.it/…/da-new-york-attilio…/

i coniugi Angela Cutri e Cosimo Cutri qui una notizia https://www.laprimapagina.it/…/gli-al-bano-e-romina…/

Massimo Martire https://www.laprimapagina.it/…/vito-monaco-celebra…/

Dora Romano qui una notizia https://www.laprimapagina.it/…/dora-romano-compie-70…/

Sono alcune delle più trattate e maggiormente rilevanti. Attenzione! Nella nostra famiglia editoriale tutte le storie, dalla prima all’ultima, sono importanti. Stiamo parlando di notiziabilità e di rilievo generale.

Don Francesco Cristofaro è il prete influencer tra i più noti ed apprezzati d’Italia, giunto alla sua quattordicesima pubblicazione, sempre in tour in Italia.

Massimiliano Marianelli è il neo eletto Rettore di Università degli Studi di Perugia protagonista di una vittoria che ha suscitato clamore perchè partiva da outsider e andrà alla governance di una delle più antiche università d’Italia e del Mondo (risale al 1300).

Attilio Carbone festeggia 61 anni di radio e si conferma leone dell’informazione italoamericana.

Angela e Cosimo Cutri sono due italiani illustri che in Australia hanno portato avanti l’amore verso l’Italia.

Massimo Martire vincitore del premio nazionale Longevity Day Italia 2025 e del Premio Social tributato da Associazione Culturale Rachele Nardo-LLFF e da un gruppo nutrito di editori italiani, è volto di Canale Italia e figura del giornalismo italiano da quasi mezzo secolo.

Dora Romano non ha bisogno di presentazioni. I nostri lettori hanno avuto il piacere di leggere di Lei e di quanto una grande attrice sia una grande donna prima che una star internazionale.

COSA NE PENSATE? Ad oggi qual’è per VOI la storia del 2025? Se volete taggate la persona nella risposta. Sempre se vi fa piacere esprimervi. La redazione ne terrà conto nel resoconto di fine anno. Attenzione. E’ qualcosa di parziale, ma significativo. Non possiamo sapere in questo ultimo quadrimestre cosa si proporrà davanti!

Da Don Francesco Cristofaro a Dora Romano: sei storie che hanno lasciato il segno (ma il 2025 è ancora tutto da scrivere!)

