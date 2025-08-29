Reggio Calabria, Michelangelo Giordano presenta in anteprima “Vento d’autunno” alla Fashion Night

Sarà la suggestiva cornice dell’Arena dello Stretto a fare da palcoscenico, lunedì 1 settembre 2025, alla Fashion Night, grande evento che unisce moda, arte e spettacolo con un cast d’eccezione.

Tra i protagonisti della serata spicca la presenza del cantautore reggino Michelangelo Giordano, che presenterà in esclusiva il nuovo singolo “Vento d’autunno”, estratto dal suo secondo album. Un brano intenso, che affronta i temi della resilienza e della rinascita, raccontando la forza interiore capace di resistere ai venti più impetuosi e di trasformare le difficoltà in consapevolezza e coraggio.

La canzone si caratterizza per un ritmo incalzante e una musica travolgente, un vero e proprio viaggio interiore che promette di coinvolgere ed emozionare il pubblico. Giordano, già noto per la sensibilità e la profondità dei suoi testi, conferma con questo inedito la sua cifra stilistica fatta di intensità emotiva e ampio respiro musicale.

Accanto a lui, tra gli ospiti musicali, anche Aleandro Baldi, che presenterà brani tratti dal nuovo album “La sintonia”.

La Fashion Night si preannuncia dunque come un appuntamento imperdibile per la città di Reggio Calabria, capace di intrecciare eleganza, arte e musica in un’unica grande serata di spettacolo.