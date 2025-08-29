Alessandro Nardelli su Enzo Magistà: “Un gigante del giornalismo, una leggenda come Ferguson nel calcio”

“Comunque la si pensi, Enzo Magistà resterà per sempre un gigante del giornalismo e dell’informazione. La sua storicità e la longevità alla guida del Tg Norba parlano da sole. Magistà è stato, nel suo settore, ciò che Alex Ferguson è stato per il calcio: una leggenda”.

Con queste parole, Alessandro Nardelli ha voluto rendere omaggio a Enzo Magistà, che dopo 49 anni di presenza costante in video lascia il Tg Norba, segnando la fine di un’epoca.

Il giornalista, volto storico dell’emittente pugliese, ha diretto e condotto il telegiornale trasformandolo in un punto di riferimento per il pubblico del Sud Italia, grazie alla sua professionalità, al rigore e alla capacità di raccontare i fatti con equilibrio.

La sua lunghissima carriera televisiva lo ha reso un simbolo del giornalismo regionale e nazionale, tanto da spingere Nardelli a paragonarlo ad Alex Ferguson, l’allenatore che ha fatto la storia del calcio inglese con la sua straordinaria longevità sulla panchina del Manchester United.

Dopo quasi mezzo secolo, Magistà saluta i telespettatori lasciando un segno indelebile nella storia dell’informazione italiana.