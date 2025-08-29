Matrimonio all’estero valido in Italia

Sposarsi all’estero è una moda, una necessita di risparmio un modo per non farlo sapere a nessuno dato che non servono le pubblicazioni in Italia oppure la soluzione ideale per ottimizzare l’immancabile viaggio di nozze con il matrimonio durante lo stesso. Sposarsi un una bella spiaggia di sabbia candida con il mare turchese alle spalle sotto l’ombra di palme trilocali è il massimo di quanto ogni coppia possa desiderare.

Iniziamo a dire che non esistono matrimoni all’estero non validi in Italia come si legge in modo inesatto nel web, tutti i matrimoni sono validi in Italia altrimenti non si potrebbero chiamare matrimoni. Dalla massima autorità della lingua italiana TRECCANI “il matrimonio “è unione spirituale carnale e civile tra uomo e donna allo scopo di procreazione”

pertanto, non esistono matrimoni che non siamo civili e quindi un matrimonio all’estero è come se avesse avuto luogo in Italia e con tutti gli effetti legali nel nostro paese dopo la sua trascrizione tramite l’ambasciata italiana di competenza tali, oppure con trascrizione diretta da parte degli sposi nel proprio comune ai sensi dell’art. 12, comma 11, del DPR 396/2000 Il matrimonio simbolico come scritto da alcuni nel web non è un matrimonio come non sono matrimoni quelli in paesi nei quali non è possibile sposarsi come ad esempio alle Maldive. Il tour operator Sundays che ha on line due siti dedicati ai matrimoni all’estero spiega molto bene tutte le procedure per quanto riguarda i certificati necessari e tante altre questioni legate ai matrimoni all’estero nelle FAQ del sito matrimoni ai tropici https://www.matrimoniaitropici.it/faq/ che noi sintetizziamo come segue :

in breve per sposarsi all’estero , servono due certificati per ciascuno degli sposi, Certificato di nascita e Certificato di stato civile . Solo in quei paesi in cui la trascrizione avviene tramite l’Ambasciata italiana competente per territorio come ad esempio La Tanzania Mauritius la Thailandia e Bali è necessario presentare anche il certificato di residenza e compilare la richiesta di trascrizione da presentare alla stessa ambasciata che provvederà poi alla prescrizione tramite PEC nel comune di residenza della coppia .Per i matrimoni alle isole Hawaii, unico paese dove non sono richiesti certificati, basta compilare anche on line il modulo del Ministero della Salute e pagare 65 Dollari Per il Messico dove non sono più necessarie le analisi del sangue prima del matrimonio serve solo il certificato di stato civile con le copie della pagina con i dati dei passaporti.

I divorziat i devono sempre presentare la sentenza di divorzio o copia autentica di essa

I matrimoni religiosi non esistono dal momento che in alcuni paesi come ad esempio Bahamas, Jamaica o Grenada anche il pastore che celebra il rito agisce come ufficiale di stato civile .

Matrimoni LGBTQ tra persone stesso sesso sono possibili in diversi Paesi come Australia, Messico, Thailandia, Hawaii (USA). In Italia, questi matrimoni vengono registrati come unioni civili, in quanto la legge italiana consente il matrimonio solo tra uomo e donna .