Grivan Group Spa guarda oltre l’Europa: obiettivi e strategie per Nord America e Nord Africa

Dopo aver consolidato una solida leadership in Europa e sviluppato una presenza significativa in Sud America, Grivan Group Spa avvia una nuova fase di crescita internazionale, con un piano di espansione che guarda con decisione a Nord America e Nord Africa.

Due aree con caratteristiche molto diverse, ma accomunate da un’elevata richiesta di impianti di verniciatura e sistemi di movimentazione avanzati, settori nei quali Grivan Group ha sviluppato un know-how riconosciuto a livello internazionale.

Perché puntare su Nord America e Nord Africa

Il Nord America si trova in una fase di rinnovamento industriale: transizione verso la mobilità elettrica, attenzione crescente alla sostenibilità e modernizzazione delle linee produttive. Le case automobilistiche e i fornitori locali cercano partner affidabili in grado di proporre soluzioni integrate, automatizzate e conformi agli standard ambientali più stringenti.

Il Nord Africa, invece, rappresenta un mercato emergente: Marocco, Egitto e Tunisia stanno attrarre investimenti grazie a politiche industriali favorevoli e costi competitivi. Qui la crescita del comparto automotive e dei fornitori di componentistica genera una domanda crescente di impianti moderni e scalabili.

Strategie di ingresso

La strategia di Grivan Group Spa si fonda su un approccio differenziato:

In Nord America : sviluppo di joint venture con integratori locali per assicurare assistenza diretta e vicinanza ai clienti.

: sviluppo di con integratori locali per assicurare assistenza diretta e vicinanza ai clienti. In Nord Africa: consolidamento dei rapporti con istituzioni e cluster industriali, con progetti greenfield e programmi di formazione per tecnici e ingegneri locali.

“Ogni nuovo mercato è una sfida, ma anche un’opportunità di crescita reciproca. In Nord America e Nord Africa porteremo esperienza, innovazione e volontà di costruire partnership durature.” – Daniela Inguaggiato, CEO di Grivan Group

Sfide e opportunità

Ogni area presenta condizioni differenti: nel Nord America sarà decisivo dimostrare capacità di operare secondo standard qualitativi elevati e garantire supporto immediato; in Nord Africa la priorità sarà l’adattabilità, con soluzioni che rispondano alle infrastrutture esistenti e alle risorse locali.

Le opportunità sono però considerevoli: progetti su larga scala e investimenti massicci in Nord America; possibilità di ottenere posizioni di leadership in Nord Africa grazie a una presenza anticipata con tecnologie affidabili e sostenibili.

Conclusione

L’espansione verso Nord America e Nord Africa rappresenta un passo cruciale nella visione globale di lungo periodo di Grivan Group. Non si tratta solo di aprire nuovi mercati, ma di trasferire competenze, creare valore e costruire partnership che rendano l’azienda un punto di riferimento internazionale nel settore degli impianti di verniciatura e movimentazione. L’ambizione è chiara: trasformare il successo europeo in una presenza globale