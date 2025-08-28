Per il Wave Summer Music: Enrico Brignano, Guè e Tony Effe, Luchè

Tre grandi appuntamenti domani con il Wave Summer Music: Enrico Brignano a Taormina, Guè e Tony Effe a Catania e Luchè a Castellammare del Golfo

Venerdì, 29 agosto, 2025, il cartellone del Wave Summer Music accende la Sicilia con tre eventi all’insegna della musica e dello spettacolo. Alla Villa Bellini di Catania saliranno sul palco Guè e Tony Effe, mentre al Teatro Antico di Taormina arriva il nuovo show di Enrico Brignano. A Castellammare del Golfo, infine, spazio al concerto di Luchè, attesissimo protagonista del rap italiano.

A Catania, Guè e Tony Effe daranno vita a un doppio concerto inserito nel Catania Summer Fest, rassegna promossa dal Comune di Catania. Guè, tra i pionieri del rap italiano, ha segnato la scena prima con le Sacre Scuole e poi con i Club Dogo, imponendo un suono innovativo che ha fatto scuola. Da solista ha conquistato oltre 100 certificazioni platino, confermandosi come punto di riferimento assoluto del genere. Tony Effe, tra i volti più forti della nuova generazione urban, si è imposto con singoli e album da record, fino ai successi di ICON e Sesso e samba, che domineranno la scaletta della serata.

Al Teatro Antico di Taormina Enrico Brignano presenta il suo nuovo spettacolo Bello di Mamma!. Lo show è organizzato dalla Fondazione Taormina Arte Sicilia con la direzione artistica di Gianna Fratta per la rassegna internazionale Festival Taormina Arte – edizione 2025 e promosso da Giuseppe Rapisarda Management. L’avventura siciliana di Brignano continuerà anche il 30 agosto al Teatro di Verdura di Palermo. Con la sua ironia Brignano invita a riscoprire, tra le difficoltà e le incertezze del presente, quella leggerezza e fiducia che un tempo evocava l’espressione “bello di mamma”, conducendo il pubblico lungo un percorso di riflessione e risata sincera.