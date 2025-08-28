Adelaide, la comunità sinopolese festeggia Maria SS. di Tutte le Grazie

L’Associazione Sinopolese di S.A., Maria SS. di Tutte le Grazie, ha annunciato la tradizionale festa in onore della Madonna, che si terrà domenica 21 settembre 2025 ad Adelaide in Australia.

L’evento, molto atteso dalla comunità sinopolese e calabrese residente in Australia, sarà un’occasione di incontro, devozione e convivialità. Il programma prevede momenti religiosi e un ricco cartellone di intrattenimenti per grandi e piccoli. Per i bambini ci saranno un castello gonfiabile, un artista dei palloncini e il face painting, tutti gratuiti.

Non mancheranno stand gastronomici con specialità tipiche e musica dal vivo per coinvolgere persone di tutte le età. Gli organizzatori invitano a partecipare numerosi: “Per noi è estremamente importante che tutta la comunità si ritrovi a festeggiare la Madonna – sottolineano dall’Associazione –. Vi aspettiamo con le vostre famiglie e i vostri amici per condividere insieme una giornata di fede, cultura e tradizione”.

L’appuntamento è quindi fissato per il 21 settembre: un momento di unione e festa che rinsalda i legami della comunità sinopolese nel cuore di Adelaide.