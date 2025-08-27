Tensione diplomatica tra Danimarca e Usa: Copenaghen convoca il chargé d’affaires per presunte interferenze in Groenlandia

Copenaghen ha convocato mercoledì il massimo rappresentante diplomatico statunitense in Danimarca dopo un reportage dell’emittente pubblica DR che denuncia presunte attività di influenza politica in Groenlandia da parte di persone legate a Donald Trump. Secondo otto fonti citate, tre figure vicine all’ex presidente americano avrebbero cercato di promuovere sentimenti separatisti pro-Usa sull’isola, compilando elenchi di sostenitori e stabilendo contatti con politici e imprenditori locali.

La Groenlandia, parte autonoma ma integrante del Regno di Danimarca, ha sempre respinto con fermezza le ipotesi di acquisizione da parte degli Stati Uniti, avanzate dallo stesso Trump già nel 2019. Il ministro degli Esteri Lars Løkke Rasmussen ha definito le presunte operazioni “ovviamente inaccettabili”, ribadendo che né Copenaghen né Nuuk considerano l’isola “in vendita”.

Le autorità di sicurezza danesi (Pet) hanno intensificato i controlli in Groenlandia, temendo attività coperte più sofisticate. L’episodio si inserisce in un contesto già segnato da frizioni con Washington, come lo stop imposto dagli Usa a un progetto danese da 1,5 miliardi di dollari nel settore eolico offshore.

Per la Danimarca, la regione artica rappresenta un nodo strategico fondamentale, con la presenza militare rafforzata attraverso pattuglie navali, elicotteri e cooperazione internazionale, anche con partner europei.

L’incontro con l’incaricato d’affari statunitense conferma dunque l’irritazione di Copenaghen e mette in evidenza come le ombre sulle presunte interferenze in Groenlandia possano minare la fiducia nei rapporti transatlantici e la stabilità nel nord Europa.