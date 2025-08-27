Massimo Martire: l’estate sta finendo ed è tempo di bilanci

di Massimo Martire *

Per tutto il periodo si è parlato di ombrelloni chiusi e lettini vuoti. E per certi lidi è stato proprio così.

2 lettini e un ombrellone in prima fila 80 euro, in seconda fila 60 euro.

Sono entrato in un lido con la mia borsa frigo e alla reception mi hanno detto che non si può entrare con bevande proprie. Alla gentile signorina ho risposto che dentro la borsa ho l’acqua, il ghiaccio e dei farmaci che devono stare in frigo, o passo o me ne vado e i miei soldi li porto da qualcun’altro, poi è nostra intenzione mangiare qui.

E qui arriva il bello, per scegliere cosa mangiare ci sono targhette con il qr code anche piantate sugli alberi, scannerizzi e si apre un mondo di specialità tipo se vuoi mangiare un primo spendi 28 euro e allora optiamo per una puccia tipica specialità pugliese da bar ma non da ristorante come scritto nel menù.

Ci alziamo e andiamo sotto l’ombrellone, scannerizzo il qr code dell’albero e pensavo in una descrizione botanica, invece mi ritorna il menù, ordino la puccia 14 euro, una birretta 6 euro e basta.

Ah no, c’è venuta voglia di un gelato, gli unici rimasti erano tipo ghiaccioli alla frutta o al pistacchio, 4 euro cadauno, in uno lo stecco era pure rotto.

Allora è chiaro che il mare è per molti ma non per tutti?

L’espressione del bambolotto di latta vi sembra adatta?

Riprendiamo da facebook