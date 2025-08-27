Giacomo Curigliano: amare fino in fondo
di Giacomo Curigliano *
Chi sceglie di amare deve farlo fino in fondo.
A metà non è amore, è compromesso di comodo.
Non basta esserci di nome, non bastano i gesti di routine.
Amare da adulti vuol dire presenza concreta:
dire una parola che conta,
non spegnere il desiderio anche quando la stanchezza pesa,
ricordare all’altro ogni giorno: “sei la mia scelta, non l’abitudine”
Quando l’amore si riduce a meccanismo, smette di dare forza.
Resta solo l’inerzia, il tirare avanti.
E la verità è semplice: nessuno dovrebbe accontentarsi del “così va bene”.
* Riprendiamo e pubblichiamo