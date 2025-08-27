Rende. Regionali Calabria: Amerigo Castiglione in campo con Tridico

Le Elezioni Regionali del 5 e 6 ottobre 2025 si arricchiscono di una nuova candidatura simbolica per la città di Rende: Amerigo Castiglione scende ufficialmente in campo, portando con sé un bagaglio politico di lungo corso e un’identità fortemente legata al territorio.

Forzista della prima ora e figura centrale nella battaglia referendaria contro la fusione dei comuni, Castiglione si presenta oggi come espressione del riformismo rendese all’interno del campo Tridico. Dopo anni di impegno civico e politico, si avvicina ora al progetto del sindaco Sandro Principe, storico leader locale, con l’obiettivo di rappresentare le istanze della sua città in una coalizione che punta al rinnovamento della Calabria.

“Finalmente un rendese doc” – questo il commento che circola tra i sostenitori, che vedono in Castiglione una voce autentica, coerente e radicata nella storia politica e sociale di Rende. La sua candidatura potrebbe rimescolare le carte nel centrosinistra regionale, puntando a riportare al centro del dibattito i valori del riformismo e dell’autonomia locale.