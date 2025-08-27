“I Longobardes” conquistano il web con la satira: boom di visualizzazioni per il nuovo video Occhio alle Multe!

“I Longobardes”, il canale umoristico che mescola comicità e satira su fatti di cronaca locali, nazionali e internazionali, torna a far parlare di sé. Il loro ultimo video, intitolato Occhio alle Multe!, ha riscosso in poche ore grande successo online, registrando un boom di visualizzazioni e condivisioni.

Con il loro stile ironico e pungente, i Longobardes riescono a trasformare le notizie di attualità in sketch divertenti e provocatori, confermandosi come una delle realtà satiriche più seguite sui social.