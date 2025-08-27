Gli “Al Bano e Romina d’Australia”: Cosimo e Angela Cutrì conquistano con il loro programma radiofonico

“Non ci manca niente” su Radio Italia Uno Adelaide è la voce degli italiani in Oceania

Hanno la complicità di una coppia di lunga data e l’energia di due conduttori moderni. Cosimo e Angela Cutrì, alla guida di Radio Italia Uno Adelaide, sono ormai un punto di riferimento per la comunità italiana in Australia. Non a caso vengono definiti gli “Al Bano e Romina d’Australia”, una versione felice e contemporanea della celebre coppia artistica italiana.

Il loro programma di punta, “Non ci manca niente”, è diventato nel tempo uno spazio familiare per chi vive lontano dall’Italia ma desidera sentirsi a casa. Con il loro stile diretto, allegro e sempre inclusivo, i due conduttori sanno unire musica, attualità e racconti della vita quotidiana, trasformando la radio in un luogo di incontro e di comunità.

Grazie alla loro passione e al loro legame personale e professionale, Cosimo e Angela Cutrì hanno dato vita a un format che supera i confini geografici e rafforza quelli culturali, portando l’Italia nel cuore di Adelaide e dell’Oceania intera.