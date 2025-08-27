Perugia. Ponte Pattoli: assemblea pubblica sui lavori della nuova scuola. Consegna prevista entro dicembre, completato il 90% dei lavori

Si è svolta a Ponte Pattoli l’assemblea pubblica convocata dall’Amministrazione comunale per fare il punto sul cantiere della nuova scuola primaria e secondaria di primo grado.

All’incontro hanno preso parte la Sindaca Vittoria Ferdinandi, l’assessora all’Istruzione Francesca Tizi, il direttore generale, Roberto Gerardi, la dirigente dell’Edilizia scolastica Monia Benincasa, la dirigente Ilenia Filippetti, l’E.Q. Piero Martani, l’E.Q Paolo Martani, la dirigente scolastica Silvana Fioravanti che hanno ricostruito le tappe di un percorso complesso ma ormai vicino al traguardo.

La Sindaca e l’assessora hanno confermato che, a seguito della risoluzione consensuale con l’impresa appaltatrice, sarà il Comune a prendere in mano direttamente il completamento dei lavori, con l’obiettivo di riconsegnare l’edificio entro la fine di dicembre.

“Nonostante le difficoltà e i rallentamenti dell’impresa incaricata – ha sottolineato l’assessora Tizi – abbiamo scelto sempre la strada della responsabilità, tutelando i nostri figli e al tempo stesso garantendo i pagamenti alle imprese locali. Oggi possiamo dire che la nuova scuola è vicina: mancano soltanto poche lavorazioni. Allo stato attuale e se non avvengono cambiamenti dello scenario, non in capo all’Amministrazione, l’ente potrà riavere i cantieri in poche settimane e riprendere i lavori per terminarli a fine dicembre e la scuola sarà pronta ad accogliere alunni e insegnanti. Il tempo prolungato e la mensa verranno mantenuti”.

La dirigente Monia Benincasa ha illustrato i dettagli tecnici delle ultime lavorazioni interne che sono veramente pochi, manca una vetrata, rifiniture di cartongesso, tinteggiature e sistemazioni esterne, per un importo residuo di circa 170 mila euro. “Interventi circoscritti, che il Comune completerà rapidamente per consentire l’apertura entro l’anno”.

La dirigente scolastica Silvana Fioravanti ha dichiarato: “Siamo arrivaia al traguardo, vi invito a ritrovare la fiducia perché gli spazi sono pronti, l’edificio è molto bello, ha spazi luminosi. Confidiamo e aspettiamo ma diamoci tempi precisi e vediamoci spesso.”

La Sindaca Ferdinandi ha dichiarato “La nuova scuola di Ponte Pattoli è sempre stata, e continua a essere, una priorità per questa Amministrazione. Abbiamo affrontato un percorso complesso, segnato da ostacoli imprevisti e da difficoltà burocratiche che non dipendevano dal Comune, ma che hanno avuto conseguenze concrete sui tempi. Ci siamo sempre assunti la responsabilità di andare avanti, cercando soluzioni che tutelassero i nostri bambini, le famiglie e le imprese del territorio.

Il lavoro svolto dai nostri uffici è stato prezioso, non solo per seguire passo dopo passo ogni procedura, ma anche per evitare eventuali contenziosi che avrebbero bloccato tutto per anni, con costi enormi per la comunità. Nonostante i problemi incontrati lungo la strada, abbiamo fatto tutto il possibile per sbloccare le procedure e garantire che i lavori non si fermassero.

Per noi i bambini rappresentano il futuro, e il nostro dovere è farli crescere in ambienti funzionali, sicuri e moderni, capaci di accompagnarli nel loro percorso educativo.

Oggi siamo vicini al traguardo e faremo di tutto affinché a Natale la nuova scuola diventi realtà, moderna, sicura e accogliente, un investimento destinato a restare patrimonio della comunità per decenni. Abbiamo superato le difficoltà più dure e ora vediamo chiaramente la meta. Ringrazio le famiglie per la loro pazienza e il sostegno è stato ed è fondamentale per arrivare fino in fondo”.

Una scuola moderna e strategica per la comunità

Il nuovo edificio, a due piani, ospiterà circa 200 studenti e sarà di tipo NZeb (Nearly Zero Energy Building), quindi a energia quasi zero: cappotto termico, riscaldamento a pavimento, impianto fotovoltaico, schermature solari e massima efficienza energetica. Oltre alle aule, la scuola disporrà di spazi destinati anche ad attività extrascolastiche, a beneficio dell’intero quartiere.

L’opera, dal valore complessivo di oltre 3 milioni di euro, è interamente finanziata dal Comune di Perugia attraverso un mutuo con Cassa Depositi e Prestiti.

“Questa scuola – ha aggiunto la Sindaca Ferdinandi – non è soltanto un edificio, ma un presidio di comunità, un luogo dove crescere insieme e guardare al futuro. Dopo anni di attesa, Ponte Pattoli potrà finalmente avere un plesso moderno, sicuro e accogliente: un investimento che rimarrà per decenni a servizio del territorio”.

L’amministrazione e gli uffici garantiranno, come già fino ad ora, il massimo impegno per poter concludere i lavori entro dicembre e poter così restituire la scuola alla cittadinanza.

Con l’assemblea pubblica, l’Amministrazione ha voluto confermare il proprio impegno alla massima trasparenza e alla condivisione con i cittadini, ribadendo che la nuova scuola di Ponte Pattoli è ormai prossima a diventare realtà.

Il corpo docente ha dichiarato che metteranno in campo tutto l’impegno per accogliere tutti i bambini e le bambine con grande professionalità.

Presenti alla riunione i consiglieri comunali di maggioranza e minoranza: Antonio Donato, Silvia Pannacci, Federico De Salvo, Edoardo Gentili, Margherita Scoccia, Stefano Nuzzo.