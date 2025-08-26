Taranto, il Rotary Club ricorda Alessandro Vairo: “La sua allegria resterà nei nostri cuori”

Il Rotary Club di Taranto si unisce al cordoglio per la prematura scomparsa dell’avvocato Alessandro Vairo, vittima di un incidente stradale domenica 24 agosto.

In un messaggio di profonda commozione, il Club ha voluto ricordare la figura di Vairo sottolineandone l’entusiasmo, la disponibilità e la gentilezza che hanno sempre caratterizzato il suo impegno umano e professionale.

“Ciao Alessandro – scrivono i soci – la tua allegria, il tuo entusiasmo e la tua disponibilità resteranno sempre vivi nei cuori di chi ti ha conosciuto. Ci stringiamo alla famiglia con affetto e gratitudine per tutto ciò che Alessandro ha donato al nostro club e alla comunità”.

La città di Taranto perde così una persona stimata e apprezzata, non solo nel mondo forense ma anche nell’ambito associativo e sociale, dove Vairo ha lasciato un segno profondo con il suo impegno costante.