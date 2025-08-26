Dal Sannio al mondo: Tublat lancia la sfida ai giganti del digitale

Non serve nascere a New York, Londra o Milano per cambiare le regole del gioco. A sostenerlo è Gianluca Iannotta, fondatore di Tublat, realtà innovativa nata in provincia ma con ambizioni globali.

Attraverso un post diffuso sui social, Iannotta ha raccontato la visione del progetto: “Dal cuore di un piccolo paese stiamo costruendo qualcosa che farà tremare i giganti del digitale. In tanti ci hanno detto che non ce l’avremmo mai fatta, ma i limiti esistono solo nella testa di chi smette di sognare”.

L’azienda, che si presenta come un laboratorio di idee e tecnologie alternative agli standard dominanti, annuncia novità di rilievo: “Presto lanceremo due progetti che cambieranno per sempre il nostro percorso. Non possiamo ancora svelare i dettagli, ma il futuro non appartiene a chi aspetta: appartiene a chi osa”.

Il messaggio, dal tono visionario e motivazionale, vuole sottolineare il valore di una sfida partita “dal Sannio al mondo”, con l’obiettivo di dimostrare che anche una piccola realtà può riscrivere regole e prospettive nel settore digitale.

Tublat punta a presentarsi come una rivoluzione nel panorama tecnologico, fondata sulla capacità di immaginare nuove strade e non accettare limiti imposti. “Questa è la nostra rivoluzione – conclude Iannotta –. Credici. Sempre. Ovunque tu sia”.