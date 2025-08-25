Taranto, tragedia in corso Vittorio Emanuele II: muore in un incidente l’avvocato 34enne Alessandro Vairo

A Taranto un grave incidente stradale è costato la vita ad Alessandro Vairo, avvocato di 34 anni, che ha perso il controllo della sua moto, una BMW R1250, mentre percorreva corso Vittorio Emanuele II.

Secondo le prime ricostruzioni Alessandro Vairo avrebbe improvvisamente sbandato, cadendo rovinosamente sull’asfalto e trascinandosi per diversi metri. Tra le ipotesi non viene esclusa quella di un malore improvviso che potrebbe aver provocato la perdita di controllo del mezzo.

I soccorsi sono stati tempestivi. Trasportato in codice rosso all’ospedale Santissima Annunziata dal personale del 118, Alessandro Vairo è deceduto poco dopo l’arrivo nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita.

La moto, rimasta senza guida, ha proseguito la corsa finendo la sua traiettoria sul marciapiede, nei pressi di una fermata dell’autobus. Fortunatamente, in quel momento non vi erano pedoni e non si sono registrati altri feriti.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale – sezione Infortunistica, che hanno effettuato i rilievi per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.