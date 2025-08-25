Stellantis sceglie Grivan Group: efficienza e sostenibilità nei nuovi forni di Melfi

Lo stabilimento Stellantis di Melfi, cuore produttivo del Sud Italia e hub strategico per i modelli elettrici del gruppo, ha avviato un profondo rinnovamento della sua linea di verniciatura. L’obiettivo: prepararsi alle sfide del mercato e rispettare i target ambientali del 2025. A guidare l’innovazione è Grivan Group, con la progettazione di forni low-NOx e soluzioni integrate per una produzione più efficiente e sostenibile.

Forni low-NOx e ottimizzazione dei processi

Il progetto ha previsto la conversione dei vecchi forni a vapore con nuove soluzioni a combustione indiretta e bruciatori a metano a basse emissioni di ossidi di azoto. Grazie a questa tecnologia, è possibile controllare con maggiore precisione la temperatura, riducendo drasticamente la formazione di inquinanti e migliorando la qualità della cottura.

Sono stati inoltre integrati sistemi di recupero calore e moduli per la regolazione automatica dei flussi d’aria, con un impatto diretto sulla riduzione dei consumi energetici e sulla stabilità dei carichi termici.

Un impianto su misura per l’elettrificazione

La produzione del nuovo modello D85, progettato per la gamma elettrica, ha richiesto cicli più rapidi e uniformi. Grivan Group ha sviluppato un software di gestione dedicato che modula i parametri di cottura in base alla scocca, alle condizioni esterne e alla velocità dei conveyor. Il risultato è una finitura più costante e una significativa riduzione degli scarti.

Questa visione sistemica, che analizza non solo i forni ma l’intera catena produttiva, ha reso l’intervento di Melfi un esempio di eccellenza ingegneristica.

Risultati concreti

Grazie ai nuovi impianti, lo stabilimento ha ottenuto una riduzione significativa dei consumi energetici e un taglio delle emissioni NOx. La produttività è cresciuta grazie a cicli di cottura più brevi e all’affidabilità dei bruciatori di ultima generazione. Inoltre, la modularità dei forni consente di gestire in maniera flessibile lotti di produzione variabili, un requisito fondamentale in un mercato in continua evoluzione.

“Conciliare sostenibilità e performance era la sfida principale. A Melfi abbiamo dimostrato che è possibile ridurre emissioni e costi energetici senza sacrificare la produttività. Anzi, l’abbiamo migliorata.” – Daniela Inguaggiato, CEO Grivan Group

Un modello per gli stabilimenti del futuro

L’esperienza di Melfi rappresenta un benchmark replicabile per altri stabilimenti Stellantis e per l’intero settore automotive. La chiave è affrontare l’impianto in ottica integrata, intervenendo non solo sui componenti principali ma anche su aspetti come automazione, flussi d’aria e manutenzione predittiva.

Grivan Group: sostenibilità come vantaggio competitivo

Con il progetto di Melfi, Grivan Group conferma il proprio ruolo di partner strategico per i grandi OEM: unendo innovazione tecnologica, efficienza energetica e rispetto ambientale, l’azienda si posiziona come punto di riferimento per chi vuole rendere la verniciatura industriale più moderna e sostenibile.

Grazie ai forni low-NOx e all’ottimizzazione delle linee, lo stabilimento Stellantis di Melfi diventa un case study europeo sull’integrazione tra competitività e transizione ecologica.