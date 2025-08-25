Con il libro di Poesie “A tu per tu” Domenico Nardo emoziona Briatico

Briatico – Nella serata del 24 Agosto, nell’incantevole cornice dell’Anfiteatro di Briatico, cittadina sulla costa vibonese, si è tenuta la presentazione del libro di Domenico Nardo dal titolo “A tu per tu” , un evento che ha trasformato una serata estiva in un’esperienza collettiva di ascolto, di riflessione e di bellezza. La serata era stata inserita nel programma culturale “Un’estate bellissima” promossa dal Comune di Briatico, guidato dal sindaco Lidio Vallone, coordinata con maestria da Mariateresa Centro la quale svolge il ruolo di Vicesindaco con delega alla cultura, l’incontro ha visto la partecipazione di un pubblico attento e qualificato.

Il vicesindaco, con delega alla cultura, Mariateresa Centro ha condotto la serata con maestria, sensibilità ed intelligenza, dialogando con l’autore e offrendo diversi spunti di lettura. Questa è una occasione speciale dice, per il comune di Briatico, perché comunque ospitiamo un adottivo, diciamo così, visto che Domenico passa le sue estati da noi e non perde occasione per decantare questi luoghi definendoli come incantevoli o magici, che hanno un qualcosa quasi di esoterico che riescono a tirare fuori i sentimenti, e questa sera parleremo di sentimenti, un viaggio interessantissimo nel mondo con le sue poesie, i temi sono i più svariati che però ci toccano da vicino, fanno parte della nostra storia, nelle nostre famiglie e territori , un tuffo nelle nostre realtà, Domenico, nei suoi scritti riesce a farci soffermare e riflettere sulle nostre quotidianità.

Un saluto arriva anche dall’ottima presenza istituzionale, quella del primo cittadino, una testimonianza dettata anche dalla conoscenza di Domenico Nardo, il Sindaco Lidio

Vallone infatti, ha espresso parole di profonda stima per l’autore, per il lavoro che svolge tra i giovani, come professore, per il suo impegno, ed inoltre lo ha definito “un amico di Briatico, in quanto da anni soggiorna e sceglie di trascorrere le sue vacanze tra noi, portando con sé parole che fanno bene all’anima”. Ammiro il suo modo di essere, la sua determinazione, il modo con cui affronta certe problematiche importanti, per cui ho ritenuto doveroso esserci, noi come amministrazione crediamo alla cultura.

Dopo i primi minuti, mentre Mariateresa Centro e Domenico Nardo dialogavano sui temi delle liriche poetiche, il pubblico è stato avvolto da un silenzio denso e significativo: non un vuoto, ma uno spazio di attenzione, condivisione e riflessione. Potremmo dire un silenzio che parla. Parla attraverso la lirica, attraverso le parole di Nardo, le quali hanno risuonato nell’anima dei presenti, creando un clima di ascolto profondo, dove ogni verso diventava specchio e domanda.

Il libro tu lo dedichi alle persone libere che liberamente lottano per l’altrui libertà, questa frase mi ha colpito molto, dice la Centro, qui c’è tutto il senso della persona perbene che sei, perché questa dedica, e lui risponde ; perché io quando scrivo un libro scrivo delle dediche e questa ha un senso, perché se tu non sei libero non puoi lottare per la libertà degli altri, così la serata inizia e si svolge dialogando tra una poesia e l’altra, vengono declamate alcune delle poesia contenute nel volume, poesie che parlano al cuore e alla coscienza, ciascuna accompagnata da commenti profondi e dotte citazioni di filosofi, psicologi e sociologi. Le sue parole hanno intrecciato emozione e pensiero, toccando temi universali come l’identità, la paura, l’infanzia, il tempo e il futuro. Tra le poesie lette:

Poesia – un inno alla scrittura come gesto d’amore e scoperta interiore.

Paura di volare – una riflessione sulla solitudine e il coraggio di accettarsi.

Il bambino di domani – una denuncia contro la disumanizzazione e la pressione sociale.

Ai giovani – un appello vibrante alla dignità e all’impegno delle nuove generazioni.

Bambino soldato – una poesia che scuote le coscienze sull’infanzia violata.

Il tempo – una meditazione sul fluire della vita e il valore dell’attimo.

La serata si svolge con un vero e proprio dialogo, tra poesia e pensiero. Ogni poesia è stata seguita da un commento dell’autore, che ha saputo intrecciare i suoi versi con riflessioni ispirate a pensatori come Karl Gustav Jung, Seneca, Sant’Agostino, Socrate, Hannah Arendt. Le citazioni non erano semplici ornamenti, ma strumenti per ampliare il significato delle parole contenute nei versi di Domenico Nardo per coinvolgere il pubblico in un vero e proprio esercizio di consapevolezza.

L’intera serata è stata ripresa dal gruppo Politicamente Scorretto, operatore di ripresa Rino Logiacco, ed il filmato è ora disponibile su Facebook per chi desidera rivivere le emozioni e le riflessioni condivise: 🔗 Guardate il video sul gruppo Facebook “Politicamente Scorretto”.

Un incontro con il libro “A tu per tu”, un incontro quindi con la bellezza letteraria, con una cornice dove c’è stato il mare sullo sfondo e le luci dell’anfiteatro a incorniciare le parole, la presentazione si è trasformata in un momento di comunione poetica. A tu per tu non è solo un libro, ma un invito a fermarsi, ad ascoltare, un invito a ritrovarsi. Co. Rino LoGiacco