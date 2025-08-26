Il Crotone stecca (1-2) la prima di campionato contro il Benevento di mister Auteri con due gol realizzati in due minuti

Crotone 1

Benevento 2

Marcatori: 10° Salvemini, 12° La Mesta, 61° Gomez

Crotone (4-2-3-1): Merelli, Leo, Cargnelutti, Cocetta, Groppelli (Guerra), Gallo (Sandri), Vinicius (Piovanello), Zunno (Murano), Stronati, Maggio (Tumminello), Gomez. All. Longo

Benevento (3-4-2-1): Vannucchi, Scognamillo, Saio, Ceresoli, Pierozzi (Romano), Prisco, Marta, Ricci (Borghini), Carfora (Manconi), La Mesta (Taglia), Salvemini. All. Auteri

Arbitro: Gianluca Renzi di Pesaro

Ass. Vittorio Consonni (Treviglio)-Matteo Taverna (Bergamo)

Quarto giudice: Leonardo Mastrodomenico di Matera

Ammoniti: Ceresoli, Scognamillo, Ricci

Espulsi:

Angoli: 6 a 4 per il Crotone

Recupero: 2 e 3 minuti

Spettatori: 5.470 incasso euro 33.375,00

Mancata confermata della tradizione che voleva il Crotone sempre vincente in Lega Pro alla prima giornata nei tre precedenti campionati. È avvenuto in trasferta contro Messina e Catania, in casa contro Altamura e, stasera 25 agosto, non c’è stata la quaterna dei successi per merito del Benevento di mister Auteri che conquista il primo successo contro gli squali. Sconfitta del Crotone che non ha evidenziato ulteriori miglioramenti rispetto alla partita di Coppa Italia. Formazione pitagorica diversa dalla precedente con l’ingresso di Leo difensore destro e lo spostamento di Cocetta centrale al posto di Di Pasquale non schierato. Fuori anche Murano e dentro Stronati.

Mister Auteri ha lasciato fuori Della Morte e Manconi sostituiti da Prisco e Carfora. Avvio delle giocate da parte del Benevento che si propone come formazione offensiva dall’inizio con gli attaccanti Carfora, La Mesta, Salvemini lasciando cinque difensori in linea a proteggere la propria area e con Maita e Prisco nella mediana. In campo soltanto Benevento contro un inesistente Crotone che non riesce ad impastire azioni in profondità e lungo le fasce. Passa in vantaggio al decimo minuto la squadra ospite con Salvemini che sfrutta bene una ripartenza.

È sempre il Benevento a dettare i tempi delle giocate e dopo due minuti raddoppia con La Mesta. Partita compromessa che per riprenderla il Crotone doveva cambiare atteggiamento. Hanno provato ad accorciare le distanze gli squali con Maggio al minuto ventinove e Stronati al minuto trentuno, ma Vannicchi si oppone negando il gol. Ottimo primo tempo degli ospiti che sono riusciti a capitalizzare il risultato sfruttando al meglio due errori difensivi di Cargnelutti. Crotone inesistente lungo le fasce e nel reparto mediano dove il duo Gallo, Vinicius mai frangi flutti delle ripartenze del Benevento. Ripresa con il Crotone che cambia il centrocampo e l’attacco con l’ingresso di Sandri, Piovanello e Murano. Crotone più volenteroso e al minuto sessantuno accorcia le distanze con il capitano Gomez. Tanto lavoro ancora per mister Longo e per la società che deve pensare ancora al calciomercato.

Squadra stanca fisicamente e con le idee ancora distante dal clima campionato. Nessun pitagorico sufficiente.