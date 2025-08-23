Tensione Roma-Parigi, Romeo (Lega): “Macron smentisca l’invio di soldati, si lavori alla pace”

“Se Macron smentisce la volontà di invitare soldati europei a combattere in Ucraina, problema chiuso”. Con queste parole il capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo, è intervenuto dopo la convocazione dell’ambasciatrice italiana a Parigi da parte dell’Eliseo, a seguito delle dichiarazioni del vice premier Matteo Salvini sul presidente francese Emmanuel Macron.

Romeo ha invitato a smorzare i toni, sottolineando come “continuare a tirare in ballo l’ombrello nucleare europeo, eserciti europei, missili e bazooka europei non aiuta in questo momento”. Per il senatore leghista, la priorità deve essere quella di favorire i percorsi diplomatici: “Lasciamo che gli spiragli di pace vadano avanti, lasciamo lavorare Trump e chi vuole davvero la pace”.

Le parole di Romeo arrivano in un contesto di rinnovata tensione diplomatica tra Italia e Francia, legata alle posizioni divergenti sulla gestione del conflitto in Ucraina e sul ruolo dell’Unione Europea in materia di difesa comune.