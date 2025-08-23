Caria – Vibo Valentia. A volte le notizie è bello raccontarle per come accadono .. Ieri 22 agosto ore 17:05, squilla il telefono; Pronto Rino sono Domenico Nardo , devo andare a Caria, la conosci questa cittadina? Si .. bene, io faccio parte della giura di un concorso di poesie, mi accompagni? Se vieni, mi farai la diretta nella mia trasmissione Politicamente Scorretto. Certo che vengo anche perché, se non vado errato, lì c’è Don Felice Palamara, penso che è più di un anno non ci vediamo così lo saluto. Visto la nostra recente collaborazione con il Quotidiano Laprimapagina.it , tramite il nostro redattore Antonio Nesci e Radio Onda Verde , ci vengo volentieri, ce la fai ad essere al bivio, a Vibo per le 18:15, non preoccuparti non ho le ali ma ci sarò, arrivato alle 18:17 minuti partiamo insieme, arriviamo alla chiesa di Caria, lì effettuiamo la prima diretta Facebook dove lui intervista il parroco, subito dopo entriamo in chiesa ed inizia l’evento.

Il Concorso è stato dedicato alla Madonna, infatti ha come titolo ” Versi Maria del Monte Carmelo” Caria ( VV) 22 Agosto 2025. Le immagini che vedete pubblicate con l’articolo, ci restituiscono parte della bellezza e la serenità di un evento, dove le canzoni, dalla splendida voce di MariaFiorella Ceravolo dedicate alla madonna, e la premiazione ha riscosso grande entusiasmo ed interesse nel pubblico presente. Il concorso è stato organizzato da Don Felice Palamara e da Romina Candela, presidente nell’Associazione Crisalide. L’Avv. Domenico Nardo di Politicalmente Scorretto tra i giurati e la Professoressa Giuseppina Prostamo come Presidente di giuria.

Inizio la ripresa in diretta Facebook su Politicamente Scorretto riprendendo tutta la manifestazione .. Iniziano a premiare i partecipanti, alcuni di loro li conoscono personalmente, tra cui Mela Zelinda , Paola Giancani e Rosa Veneziano , partecipanti anche loro al concorso dedicato alla nostra Madre Celeste, tra una premiazione e l’altra la serata è stata accompagnata da uno stacco musicale, con la chitarra Fabio Morabito da Siderno, e la splendida voce di Mariafiorella Ceravolo di Benestare .. Alla fine dell’evento la serata si è conclusa con una tavolata conviviale .. ecco i vincitori del concorso che hanno ricevuto gli attestati, le coppe e le medaglie in riferimento alla classifica .. Co. Rino Rosario Logiacco

Premio poesia italiana

1 Caterina Landro (Riace)

2 Luigi Maiale (Salerno)

3 Marcello Loiacono( Caria di Drapia)

Premio poesia vernacolo

1 Nina De Leo ( Joppolo)

2 don Felice ( Tropea)

3 Rosa Veneziano( Maierato)

Premio giuria popolare

1 Francesco Pugliese ( Caria di Drapia)

2 Carmela Costanzo ( Brattiro’)

3 Maria Ester Mollo( Caria)

Premio Presidente

Pugliese francesco ( Caria)

Bruno Mobrici ( San Cono di Cessaniti)

Premio Speciale

Carmela Costanzo (Caria)

Antonio Patti ( Palermo)