Soriano Calabro, successo straordinario per il recital “Io l’ho visto” al Parco Archeologico

Una serata di grande intensità artistica e spirituale ha animato ieri, venerdì 22 agosto, il Parco Archeologico – Polo Museale di Soriano Calabro. Il recital “Io l’ho visto”, proposto dall’Associazione Adonaj con il sostegno del Polo Museale, ha registrato un successo straordinario, attirando un pubblico numeroso e caloroso.

L’evento ha offerto un affascinante intreccio di musica, teatro e preghiera, capace di emozionare e coinvolgere profondamente i presenti. Sul palco si sono alternati un ensemble vocale e strumentale di grande valore e un gruppo teatrale che ha portato in scena monologhi intensi, creando un’atmosfera suggestiva e ricca di significato.

“Siamo felici di ospitare uno spettacolo così intenso dal punto di vista artistico e spirituale” – ha commentato la direttrice del Polo Museale, Mariangela Preta. – “La cultura ha il potere di unire e ispirare. Con ‘Io l’ho visto’ offriamo al pubblico un’esperienza che supera i confini locali, unendo musica, teatro e riflessione spirituale in un luogo carico di storia e suggestione”.

Il Polo Museale di Soriano Calabro si conferma così come punto di riferimento per la vita culturale del territorio, capace di coniugare valorizzazione del patrimonio storico e promozione di eventi di ampio respiro. Iniziative come questa contribuiscono a rafforzare il legame tra arte, fede e comunità, trasformando il Parco Archeologico in uno spazio privilegiato di incontro e condivisione.