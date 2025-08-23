La Prima Pagina ringrazia Dora Romano: una grande donna prima che un’attrice internazionale

Un ringraziamento speciale da parte di La Prima Pagina e di tutto il gruppo editoriale alla straordinaria Dora Romano, che ancora una volta ha dimostrato la sua vicinanza e attenzione verso il nostro lavoro giornalistico.

Non servono presentazioni per un’attrice di calibro internazionale, protagonista di produzioni che hanno fatto la storia e che continua a collaborare con registi e artisti di fama mondiale. Questa mattina, alle 8:30, Dora Romano è stata ospite su Canale Italia nel programma condotto dal collega e amico Massimo Martire, accettando l’invito nonostante l’orario poco agevole.

Il gesto di disponibilità conferma non solo la sua statura professionale, ma soprattutto quella umana. Prima di essere un’attrice immensa, riconosciuta e stimata in tutto il mondo del cinema, Dora Romano è una persona speciale, rispettosa e attenta, capace di unire talento e sensibilità.

Un grazie sincero a una grande donna che continua a lasciare il segno, dentro e fuori dal set.