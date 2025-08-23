Roberto Giacobbo racconta San Paolo: viaggio tra storia, fede e misteri su Rete4

San Paolo è considerato l’apostolo che più di ogni altro ha contribuito a diffondere il messaggio cristiano tra popoli e culture diverse, tanto da essere ricordato come l’“Apostolo delle genti”. La sua vicenda umana e spirituale, dalla folgorante conversione al martirio, sarà al centro della nuova puntata di Freedom – Oltre il confine, condotto da Roberto Giacobbo.

Domani, domenica 24 agosto, le telecamere del programma guideranno i telespettatori in un percorso suggestivo attraverso la Basilica di San Paolo fuori le mura a Roma e l’abbazia annessa, custode di un tesoro di inestimabile valore: la Bibbia Carolingia, considerata una delle più belle e preziose al mondo.

La puntata offrirà anche uno sguardo ai celebri tondi con i volti di tutti i papi della storia, un dettaglio artistico che ha ispirato la profezia di Malachia sull’ultimo Pontefice. Un viaggio che conduce fino al cospetto della Tomba di San Paolo, luogo di profonda spiritualità e memoria.

Le lettere dell’apostolo, che costituiscono una parte fondamentale del Nuovo Testamento, hanno plasmato la teologia cristiana e continuano a parlare ancora oggi al cuore di milioni di fedeli.

Un appuntamento che unisce fede, storia e mistero, in pieno stile Freedom, in onda domani sera su Rete4.