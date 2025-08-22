Stati Uniti, stretta sui visti: controlli continui per oltre 55 milioni di stranieri
Il Dipartimento di Stato americano ha annunciato di aver avviato un esame a tappeto che coinvolge tutti gli oltre 55 milioni di stranieri attualmente residenti negli Stati Uniti con un visto. A riportarlo, in esclusiva, è l’agenzia Associated Press.
Secondo quanto reso noto, i titolari di un visto Usa saranno soggetti a “controlli continui”, finalizzati a monitorare eventuali comportamenti o elementi che possano giustificare la revoca del permesso di soggiorno e, nei casi più gravi, l’espulsione dal Paese.
La misura conferma l’attenzione crescente dell’amministrazione americana nei confronti della sicurezza interna e della gestione dei flussi migratori, in un contesto internazionale sempre più complesso.