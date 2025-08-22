Buon compleanno a Paolo Fedele, l’eroe silenzioso delle coste italiane

Oggi ricorre il compleanno di Paolo Fedele, ufficiale della Guardia Costiera e punto di riferimento per tanti colleghi e cittadini, definito a più riprese “l’eroe silenzioso delle coste italiane”. Una definizione che ben si addice a chi, lontano dai riflettori, ha costruito la propria vita nel segno del dovere, del coraggio e della solidarietà.

Originario di Vibo Valentia, Fedele ha intrapreso la carriera militare frequentando la Scuola Sottufficiali di La Maddalena, per poi approdare alla Capitaneria di Porto di Palermo. Fin dagli inizi ha dimostrato un forte senso di responsabilità, distinguendosi in più occasioni. Emblematico il salvataggio di alcuni bagnanti in difficoltà nelle acque di Cefalù, uno dei primi episodi che ne hanno messo in luce il valore umano e professionale.

La sua carriera lo ha portato a vivere missioni delicate e complesse. Dall’emergenza Stromboli all’alluvione del 2006, dalle operazioni di soccorso nel Canale di Sicilia fino all’Operazione Poseidon del 2018 nel Mar Egeo, Fedele è stato protagonista di azioni che hanno permesso di salvare vite umane e garantire sicurezza in mare. In queste occasioni ha ricevuto riconoscimenti sia da autorità italiane che internazionali, tra cui la Pubblica Benemerenza al Merito Civile, un attestato della Protezione Civile e, nel 2010, il titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, conferito per aver fatto del proprio lavoro uno stile di vita.

Dalle coste calabresi ha poi assunto incarichi di crescente responsabilità. A Napoli, presso la Direzione Marittima, si è distinto per l’impegno contro l’abusivismo e gli ormeggi illegali, spesso pagando di persona le conseguenze di un lavoro che non si piega a compromessi. Successivamente ha ricoperto ruoli di rilievo nazionale presso il Ministero dell’Ambiente a Roma, portando con sé lo stesso rigore e la stessa dedizione che hanno sempre contraddistinto il suo percorso.

Il valore di Paolo Fedele è stato riconosciuto anche dalle comunità locali. Il Comune di San Mango d’Aquino lo ha insignito di una targa di riconoscimento, mentre Zungri, nel 2022, gli ha conferito la cittadinanza onoraria per il suo impegno umano e professionale e per il legame profondo con le radici calabresi. Nel 2025 è arrivata una nuova responsabilità: la nomina a Segretario nazionale dell’Unione Sindacale Italiana Marina, incarico che gli consente di rappresentare e difendere i diritti dei colleghi della Guardia Costiera e della Marina, con lo stesso spirito di servizio che lo ha accompagnato in tutta la sua carriera.

La storia di Paolo Fedele non è soltanto quella di un ufficiale che ha onorato la divisa con fedeltà e determinazione, ma anche quella di un uomo che ha saputo coniugare coraggio e umanità, disciplina e sensibilità, mare e comunità. In occasione del suo compleanno, la gratitudine va non solo all’uomo delle istituzioni, ma anche al simbolo di una Calabria che sa esprimere figure di valore, capaci di onorare il Paese attraverso l’impegno quotidiano.

AUGURI COMANDANTE! Presto Paolo Fedele sarà in libreria con il suo primo libro. Noi come Gruppo editoriale saremo presenti per seguire la divulgazione del libro che si preannuncia un best seller.