Con Radio Italia Uno Adelaide il “respiro” dell’Italia nel Mondo

Sono le 06:00 del mattino in Italia, di uno splendido venerdì d’estate! In Australia sono già le 13:30! E su Radio Italia Uno Adelaide risuonano le voci di Angela e Cosimo Cutri. La tecnologia “abbatte le barriere spazio tempo” e via app si può ascoltare quello che sta andando in onda in perfetto italiano dall’altro capo del Mondo! “Un tempo una lettera impiegava quattro settimane per arrivare!” ricorda Angela in diretta. “Ora ci vogliono pochi secondi”. Dediche e musica, saluti in diretta. Una grande comunità che conserva e “ama” la cultura italiana. Vi consigliamo di “ascoltare” il “respiro” dell’Italia nel Mondo.