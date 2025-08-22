Reggio Calabria capitale mondiale del gelato artigianale. Scirubetta 2025, quarta edizione – Il gelato diventa ambasciatore del gusto e della cultura.

Reggio Calabria si prepara ad accogliere la quarta edizione di Scirubetta – Il Villaggio del Gelato Artigianale, l’evento internazionale organizzato da Conpait che trasforma il cuore della città in una celebrazione del gelato d’autore. Dopo il successo straordinario del 2024, con oltre 100.000 presenze, l’edizione 2025 promette di superare ogni aspettativa.

Scirubetta 2025 si svolgerà sul lungomare di Reggio Calabria, con un villaggio diffuso che ospiterà laboratori, degustazioni, talk e spettacoli. L’evento è realizzato in collaborazione con la Città Metropolitana di Reggio Calabria, e quest’anno si arricchisce delle prestigiose partnership con ARSAC e Calabria Straordinaria, a testimonianza dell’impegno congiunto per valorizzare le eccellenze agroalimentari e turistiche del territorio.

Il respiro internazionale di Scirubetta si conferma con la partecipazione di maestri gelatieri e delegazioni provenienti da Giappone, USA, Belgio, Tunisia, Ungheria, Polonia e Francia. Un melting pot di sapori, tecniche e tradizioni che renderà Reggio Calabria il crocevia mondiale del gelato artigianale.

Sono attesi relatori di fama internazionale, ospiti illustri e giornalisti di settore che contribuiranno a rendere Scirubetta non solo una festa del gusto, ma anche un’occasione di formazione, confronto e innovazione. Tra le presenze più attese, quella del Presidente nazionale di Confartigianato, a sottolineare il valore strategico dell’artigianato alimentare per l’economia italiana.

Scirubetta 2025 sarà un’esperienza multisensoriale, aperta a famiglie, professionisti e curiosi. Un’occasione per scoprire il gelato come prodotto culturale, simbolo di creatività e sostenibilità, e per vivere Reggio Calabria in una veste nuova, accogliente e vibrante.

Il presidente Angelo Musolino, insieme a tutta la squadra Conpait, è al lavoro da mesi per curare ogni dettaglio organizzativo. Le aspettative sono alte e gli ospiti, oltre che le trasmissioni nazionali ed i diversi direttori di riviste importanti, hanno già programmato registrazioni, troupe ed arrivi in città. Ancora una volta, Reggio Calabria si prepara ad essere la capitale mondiale del gelato.

Sui canali ufficiali previsti aggiornamenti, programma e protagonisti. Il conto alla rovescia è iniziato: Scirubetta 2025 vi aspetta!