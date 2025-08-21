Il ruolo del padrino e della madrina di Cresima: tra fede e tradizione a Napoli

A Napoli, come in molte altre realtà del Sud Italia, il sacramento della Cresima non rappresenta soltanto un passaggio fondamentale nel cammino cristiano, ma anche un momento fortemente radicato nella cultura e nelle tradizioni popolari. Al centro di questo evento si colloca la figura del padrino o della madrina, il cosiddetto “compare” o “comare” di Cresima, un ruolo che va ben oltre il semplice supporto spirituale previsto dalla liturgia cattolica.

Secondo la Chiesa, il padrino o la madrina di Cresima hanno il compito di accompagnare il cresimando – spesso un adolescente – nel percorso di crescita nella fede, sostenendolo nella vita cristiana e dando il buon esempio. I requisiti sono chiari: deve essere un cattolico praticante, battezzato, cresimato, con almeno 16 anni, e non può essere uno dei genitori. Tuttavia, a Napoli, questo ruolo assume un valore simbolico e sociale molto più ampio.

Un legame che diventa quasi familiare

La scelta del padrino o della madrina non è mai casuale. Si tratta spesso di una persona molto vicina alla famiglia, un amico fraterno, un parente stretto o qualcuno che gode di una profonda stima. In molte famiglie napoletane, diventare padrino o madrina di Cresima è un onore che rafforza legami di sangue o di amicizia, creando un vincolo che, nella cultura partenopea, dura per tutta la vita.

Il “compare” non è solo colui che presenzia alla cerimonia religiosa: è anche colui che assume un ruolo affettivo importante nella vita del cresimato. In molti casi diventa una figura di riferimento, un secondo padre o madre, qualcuno a cui rivolgersi nei momenti difficili, e che spesso partecipa attivamente alla vita della famiglia.

Il valore simbolico e il peso sociale

In una società fortemente legata alla ritualità, come quella napoletana, il momento della Cresima è anche l’occasione per riaffermare relazioni sociali e affettive. È frequente che la nomina a padrino o madrina venga interpretata come un gesto di fiducia e di riconoscimento. Non di rado, questa scelta ha anche un significato strategico, volto a consolidare rapporti tra famiglie o a rafforzare vecchie amicizie.

Inoltre, in alcune zone della città e della provincia, persiste la tradizione che vuole che il padrino o la madrina facciano un regalo importante al cresimato: gioielli, orologi, denaro o altri beni di valore. Questo gesto, per quanto secondario rispetto al significato religioso, è ancora molto sentito e viene percepito come una sorta di “dote” spirituale e materiale per accompagnare il giovane nella vita adulta.

Tra religione e folklore

Non mancano poi le usanze che mescolano sacro e profano. In alcuni quartieri popolari di Napoli, dopo la cerimonia religiosa, si organizzano veri e propri banchetti, quasi sempre a casa del cresimato, a cui partecipano amici, parenti e ovviamente il padrino o la madrina, che spesso ha un posto d’onore. I brindisi, i discorsi e le foto rituali rafforzano il senso di comunità e di appartenenza.

Un impegno che dura nel tempo

Essere padrino o madrina, però, non si esaurisce in un giorno. A Napoli, questo ruolo viene spesso ricordato per tutta la vita. I cresimati si rivolgono al loro compare o alla loro comare anche da adulti, chiedendo consigli, aiuto, o semplicemente mantenendo viva una relazione affettuosa e rispettosa. In molte famiglie, la figura del padrino o della madrina viene citata con orgoglio anche a distanza di anni.

La Cresima, a Napoli, è molto più di un sacramento: è un rito di passaggio in cui si intrecciano spiritualità, tradizione e rapporti umani. Il padrino o la madrina non sono solo testimoni della fede, ma custodi di un legame che ha il sapore antico delle cose importanti. E in una città come Napoli, dove i valori della famiglia, dell’amicizia e della devozione sono ancora profondamente sentiti, questo legame assume un significato che va ben oltre il rito religioso.