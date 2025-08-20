Gubbio, 70enne scomparsa ritrovata senza vita: mobilitazione di Vigili del fuoco, Carabinieri e Protezione Civile

Tragedia nel pomeriggio di oggi a Gubbio, dove una donna di circa 70 anni è stata ritrovata priva di vita dopo essersi allontanata dalla propria abitazione.

L’allarme era scattato intorno alle 17:30, quando i familiari ne avevano denunciato la scomparsa. Subito si è attivata la macchina dei soccorsi con un ampio dispiegamento di forze: sul posto la squadra del distaccamento dei Vigili del fuoco di Gubbio, affiancata dal nucleo SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) proveniente dalla sede centrale di Perugia, dall’elicottero “Drago” del reparto volo di Arezzo e dall’UCL (Unità di Comando Locale) con personale specializzato TAS (Topografia Applicata al Soccorso).

Le operazioni di ricerca sono state coordinate insieme ai Carabinieri di Gubbio e ai volontari della Protezione Civile. Nonostante l’impegno congiunto e l’impiego di tecnologie avanzate, l’epilogo è stato drammatico: intorno alle ore 20 la donna è stata rinvenuta senza vita.

Le autorità competenti stanno ora svolgendo gli accertamenti di rito per chiarire le circostanze del decesso.