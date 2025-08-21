Gianluca Iannotta si confessa: “Ultimamente mi sento un po’ fuori posto”

di Gianluca Iannotta *

Ultimamente mi sento un po’ “fuori posto”.

Esco poco, passo tanto tempo a lavorare e a investire energie per costruire il mio futuro. Alcuni amici e familiari mi dicono che mi isolo troppo… e forse un fondo di verità c’è.

Eppure, quando guardo intorno, vedo molte persone che vivono solo il momento, senza pensare a cosa arriverà domani. Io invece ho scelto una strada diversa: rinunciare a qualcosa adesso per provare a conquistare più libertà e stabilità in futuro.

Non so se riuscirò a raggiungere i miei obiettivi, ma so che sto dando tutto me stesso. Non so se questa scelta sia giusta o sbagliata… so solo che è la mia.

E qui nasce la mia domanda per voi: secondo voi è meglio vivere il presente senza troppi pensieri, oppure sacrificarsi oggi per costruire un domani migliore?

Sono davvero curioso di leggere le vostre opinioni.

* Riprendiamo da facebook