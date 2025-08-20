Siderno. Fiera di Maria Santissima di Portosalvo: Comune e Asp richiamano all’attenzione sugli obblighi per la somministrazione di alimenti

Mercoledì mattina l’Amministrazione comunale di Siderno, guidata dal sindaco Mariateresa Fragomeni, ha incontrato il direttore del Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione (Sian) dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, dott. Riccardo Ritorto, alla presenza della responsabile del Settore Urbanistica, architetto Angela Alfieri.

L’incontro segue la comunicazione inviata nei giorni scorsi dal Sian a tutti i sindaci della provincia, nella quale sono stati ribaditi gli obblighi normativi riguardanti le manifestazioni temporanee. Particolare attenzione è stata posta sulla prevenzione delle tossinfezioni alimentari e sui potenziali rischi per la salute dei consumatori.

Nella nota, il direttore Ritorto ha richiamato l’obbligo di registrazione presso l’Asp, tramite i Comuni, di tutte le attività di produzione, trasformazione, trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita di alimenti, anche a carattere temporaneo, con i relativi adempimenti burocratici.

In vista della tradizionale Fiera in onore di Maria Santissima di Portosalvo, il sindaco Fragomeni, insieme ad assessori e consiglieri, ha rivolto un invito agli operatori che intendono svolgere attività di somministrazione e vendita di alimenti temporanei ad accelerare l’invio delle richieste al Comune, rispettando scrupolosamente le modalità previste dalla normativa. Ciò al fine di consentire agli uffici comunali e all’Asp di valutare con la necessaria attenzione ogni pratica.

L’Ufficio Sian ha già dato la propria disponibilità a fornire chiarimenti agli esercenti interessati. L’Amministrazione comunale ha sottolineato che l’obiettivo condiviso è quello di garantire alla città celebrazioni sicure e serene, nel segno della devozione per la Patrona e della tutela della salute pubblica.